الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مشاهد تعرض لأول مرة من فيلم "الفارس والأميرة" في معكم منى الشاذلي غدًا

برنامج معكم مني الشاذلي،
برنامج معكم مني الشاذلي، فيتو

 تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة يوم غد الأربعاء من برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة ON المنتج العباس حميد الدين صاحب شركة السحر للرسوم المتحركة، وهي الشركة المنتجة لفيلم "الفارس والأميرة" وهو أول فيلم كارتون سينمائي عربي.

 

فيلم الفارس والأميرة 

 يتحدث حميد الدين خلال اللقاء عن قصة صناعة هذا الفيلم التي بدأت من ٢٥ سنة، وكيف تم اختيار القصة وإقناع السيناريست الكبير الراحل بشير الديك بالعمل على السيناريو والحوار، والفنان الرسام الكبير مصطفى حسين بتصميم الشخصيات.

وخلال اللقاء يُعرض حصريًا ولأول مرة مشاهد من تسجيل أبطال العمل لأصوات شخصيات الفيلم والذين كان من بينهم الفنانة العظيمة الراحلة زوزو نبيل والنجم محمد هنيدي والنجمة دنيا سمير غانم وعبلة كامل وماجد الكدواني وعبد الرحمن أبو زهرة وكل أبطال العمل.

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