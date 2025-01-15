الأربعاء 15 يناير 2025
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ثقافة وفنون

صابرين النجيلي وشقيقاتها في "معكم منى الشاذلي" الجمعة

صابرين النجيلي وشقيقاتها
صابرين النجيلي وشقيقاتها في معكم منى الشاذلي

في حلقة مميزة يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON" المطربة صابرين النجيلي وشقيقاتها، وذلك في حلقة يوم الجمعة القادمة.

وتقدم النجيلي خلال الحلقة مجموعة من الأغنيات الكلاسيكية الشهيرة التي تفاعل معها جمهور البرنامج بشكل كبير كما شاركت شقيقتيها في غناء بعض الأغاني التي اعتادوا تقديمها مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل كوميدي مبهج.

بداياتها الفنية

وخلال اللقاء، تتحدث النجيلي عن بدايتها الفنية حتى احترفت الغناء وتتحدث أيضًا عن أسرتها وعلاقتها بشقيقاتها وفكرة تقديم الأغاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما يتضمن اللقاء جانبًا فكاهيًا بين الشقيقات الثلاث قاموا خلاله بألعاب لها علاقة بالموسيقى والأغاني.

 

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منى الشاذلي الاعلامية مني الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى قناة سي بي سي

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