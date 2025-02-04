الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان عرض نيران الأناضول على المسرح الروماني بشرم الشيخ

عرض نيران الأناضول
عرض نيران الأناضول على المسرح الروماني

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، العرض العالمي المميز "نيران الأناضول" على خشبة المسرح الروماني في مدينة شرم الشيخ، بحضور المخرج شاكر عبد اللطيف، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، وعدد كبير من السائحين وأهالي شرم الشيخ.

وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن سعادته لمتابعة هذا العرض العالمي، مؤكدًا أن هذه الفعالية تعزز مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة ثقافية وسياحية متميزة. 

وأضاف الوزير أن تنظيم واستضافة مثل هذه العروض الدولية يعكس التزام مصر بدعم الفنون والثقافة ويسهم في تعزيز الجذب السياحي للمدينة، مع فتح آفاق جديدة للسياحة الثقافية. 

كما أشار إلى أن الوزارة مستمرة في دعم وتنظيم الفعاليات التي تثري المشهد الفني في مصر.


 وأكد استمرار وزارة الثقافة في دعم وتنظيم الفعاليات الثقافية الكبرى التي تثري المشهد الفني في مصر وتفتح آفاقًا جديدة للسياحة الثقافية، إيمانًا بدور الثقافة والفنون في التنمية المستدامة.


 وزير الثقافة يشكر محافظ جنوب سيناء 

ووجه وزير الثقافة الشكر لمحافظ جنوب سيناء على كافة أشكال الدعم التي يقدمها للأنشطة الثقافية والفنية التى تنظمها الوزارة على أرض المحافظة، كما وجه الشكر للمخرج شاكر عبد اللطيف ونجله الفنان أحمد شاكر على استضافة العرض بالمسرح الروماني في شرم الشيخ

 

من جهته، أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على تعزيز العلاقات الثقافية والفنية مع مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ تعد اليوم من أبرز الوجهات السياحية العالمية بفضل جمالها الطبيعي ومكانتها كمركز ثقافي يستقطب أهم الفرق الفنية العالمية. وأشاد بتعاون محافظة جنوب سيناء مع دار الأوبرا المصرية في تنظيم عروض فنية وثقافية تسهم في تطوير المدينة كمركز للإبداع الفني.

 

كما أشار المحافظ إلى أن المسرح الروماني في شرم الشيخ، الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات الصوتية والإضاءة، يمثل منصة فنية متطورة لاستضافة مثل هذه العروض الكبرى. وأوضح أن التفاعل الكبير من السائحين مع العرض يؤكد قدرة شرم الشيخ على استضافة فعاليات عالمية.


 فرقة نيران الأناضول 

جدير بالذكر أن فرقة "نيران الأناضول" قدمت عروضها في مصر في الفترة من 29 إلى 31 يناير، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وكان العرض من تصميم حركي لألبير إكسوي وإخراج مصطفى أردوغان، وتناول الصراع الأبدي بين الخير والشر من خلال مجموعة من المشاهد الراقصة المبهرة التي تضم العديد من العروض مثل "مراسم النار" و"رقصة النار" و"رقصات الحرب" وغيرها من اللوحات الفنية المميزة.
 

تأسست فرقة "نيران الأناضول" عام 1999 على يد المخرج مصطفى أردوغان تحت اسم "سلاطين الرقص"، وتهدف إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي الغني لمنطقة الأناضول. وتعد الفرقة واحدة من أبرز الفرق العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث قدمت أكثر من 8500 عرض حي في دول متعددة

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