موقع عالمي يكشف تطورات رحيل محمد صلاح عن ليفربول وموقف إنتر ميامي والهلال

كشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص في انتقالات اللاعبين، عن تطورات في مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ويينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، وسط تكهنات عديدة بشأن احتمالية رحيله بالمجان.

ووفقًا للموقع، فإن احتمالية انتقال محمد صلاح إلى الهلال السعودي قد تراجعت إلى 50% في الوقت الحالي، كما أزال «ترانسفير ماركت» نادي إنتر ميامي الأمريكي من قائمة الفرق المهتمة بالتعاقد مع صلاح.

ويقدم محمد صلاح مستوى متميزا مع ليفربول بالموسم الحالي، إذ يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا، كما صنع 13 هدفا لزملائه بالفريق، ما يضعه في قائمة أفضل لاعبي العالم.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 5 مواجهات، والهزيمة مرة وحيدة.

وسجل محمد صلاح هدفين لفريقه ليفربول، أمام مضيفه بورنموث مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج أصبح صلاح خامس لاعب فقط في تاريخ البريميرليج، يسجل 20 هدفًا أو أكثر في 5 مواسم مختلفة، بعد آلان شيرر (7 مرات)، سيرجيو أجويرو وهاري كين (6) وتيري هنري (5).

محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم

وجاء هدفا محمد صلاح في الدقيقة 30 من ركلة جزاء و75، رافعا رصيده إلى 21 هدفا، في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم.

محمد صلاح يحقق 3 أرقام قياسية في مواجهة ليفربول وبورنموث

وتخطى محمد صلاح أيضًا عدد الأهداف التي سجلها أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد (177)، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 178 هدفا، منفردًا بالمركز السادس في لائحة الهدافين التاريخيين، بفارق 6 أهداف فقط خلف سيرجيو أجويرو، صاحب المركز الخامس.

كما رفع الفرعون المصري رصيده إلى 11 هدفا، في 12 مباراة خاضها مع ليفربول ضد بورنموث، ليعزز مكانته كهداف تاريخي لهذه المواجهة.

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