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بمشاركة 40 شركة كبرى، انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب الخميس

مجال اليخوت والقوارب
مجال اليخوت والقوارب
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أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم أشارت فيه إلى افتتاح وانطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 الساعة 6 مساءً بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك بحضور ورعاية الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة وبحضور شريف فتحي  وزير السياحة والآثار وقيادات النقل البحري والجهات المعنية. 

افتتاح وانطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب


وأشار بيان الوزارة إلى أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجال اليخوت والقوارب حيث يشارك بالمعرض ما يزيد على ٤٠ شركة وأكثر من 120 علامة تجارية عارضة لتصميمات يخوت مختلفة الأحجام وكل ما يخص اليخوت السياحية من ماكينات دفع ومعدات وأجهزة وتجهيزات إعاشة لخدمة هذا القطاع وتطويره كما أن المعرض يعتبر  فرصة حقيقية لمن يرغب فى إقتناء يخت وذلك بغرض إنعاش السوق الخاص باليخوت ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية وذلك بهدف تعظيم سياحة اليخوت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خاصة وأن مصر بموانئها الحديثة ومرافقها المتطورة تعتبر وجهة مثالية للمهتمين بممارسة الأنشطة البحرية من رسو اليخوت الفاخرة، إلى استكشاف الشعاب المرجانية المتنوعة في البحر الأحمر، وصولًا إلى الفعاليات البحرية المميزة حيث توفر مصر تجربة فريدة توازن بين الفخامة والطبيعة الساحرة.

 مصر مقصد عالمي لسياحة اليخوت

 

ومن المقرر عقد جلسة نقاشية بعنوان "مصر مقصد عالمي لسياحة اليخوت" لإلقاء الضوء على  أهمية هذا القطاع السياحي في تعزيز الاقتصاد المصري والتحديات التي يواجهها، وأهم الفرص المتاحة لتطويره، بالإضافة إلى دور هذه السياحة في زيادة الاستثمارات والمساهمة في تنمية السياحة بشكل عام.

وكذلك يزور رئيس نادي يخت إمارة موناكو المعرض، ويبحث سبل التعاون مع الجانب المصري لتعظيم  سياحة اليخوت وإيجاد سبل للاستثمار بالمواني بالمصرية. 

سيتم فتح الأبواب للجمهور من الساعة ١١ صباحا. 

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