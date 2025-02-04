تداول 45 ألف طن بضائع و1154 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة، وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1154 شاحنة و163 سيارة.



ووصول 29 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

شملت حركة الواردات 33500 طن بضائع، 618 شاحنة و156 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 536 شاحنة و7 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة COMMANDER على متنها 29000 طن الومنيوم قادمة من الهند والسفينتين سينا وAlcudia Express بينما تغادر السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون والحرية وغادرت السفينتين سينا وAlcudia Express

كما تم تداول 2600 طن بضائع و350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2030 راكبا.

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