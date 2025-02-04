بعد عودته من إثيوبيا، مطران نقادة يترأس قداس دير الملاك العامر ببرية الأساس

ترأس الانبا بيمن مطران قوص ونقادة، ورئيس دير الملاك ميخائيل العامر ببرية الأساس بنقادة، اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي من دير رئيس الملائكة ميخائيل العامر ببرية الأساس بنقادة، عقب عودته من إثيوبيا في رحلة رعوية.

احتفالات عيد الغطاس

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الايام الماضية بعيد الغطاس المجيد، الذي يوافق تذكار معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.

هذا العيد أحد أهم الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة، ويتميز بطقوس خاصة تجمع بين الروحانية والتقاليد الفريدة التي تستحضر رموزًا دينية عميقة، مثل تناول القلقاس وقصب السكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.