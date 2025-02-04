الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظات

بعد عودته من إثيوبيا، مطران نقادة يترأس قداس دير الملاك العامر ببرية الأساس

الانبا بيمن،فيتو
الانبا بيمن،فيتو

ترأس الانبا بيمن مطران قوص ونقادة، ورئيس دير الملاك ميخائيل العامر ببرية الأساس بنقادة، اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي من دير رئيس الملائكة ميخائيل العامر ببرية الأساس بنقادة، عقب عودته من إثيوبيا في رحلة رعوية.

احتفالات عيد الغطاس

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الايام الماضية بعيد الغطاس المجيد، الذي يوافق تذكار معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.

 

هذا العيد أحد أهم الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة، ويتميز بطقوس خاصة تجمع بين الروحانية والتقاليد الفريدة التي تستحضر رموزًا دينية عميقة، مثل تناول القلقاس وقصب السكر.

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