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خارج الحدود

مصر تشارك في منتدى البناء والعمارة بجمهورية تتارستان الروسية ضمن اتفاقية البريكس

منتدى كازان، فيتو
منتدى كازان، فيتو

 تشارك مصر وأكثر من  19 دولة حول العالم في المنتدى الدولي للبناء والعمارة بجمهورية تتارستان الروسية، تحت عنوان "الوحدة في التنوع" في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل، والذي يستضيفه مسرح جالياسجار كمال الجديد في كازان.

المنتدى الدولي للبناء والعمارة هو منتدى في الهندسة المعمارية والبناء "كازانيش"، يضم أكثر من 250 خبيرًا في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري من روسيا والصين واليابان والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، إيران، مصر، إثيوبيا، ودول أخرى. 

 

 ويمثل المنتدى أكبر حدث للتنمية الحضرية، وخلال أيامه الثلاثة، ستستقبل عاصمة جمهورية تتارستان أكثر من 5000 ضيف وخبير من أكثر من 20 دولة، بما في ذلك رؤساء البلديات وكبار المهندسين المعماريين من دول البريكس.

 قال إلسور ميتشين، عمدة كازان: موضوع كازانيش "وحدة التنوع" يعكس طاقة مدينتنا. على مدى السنوات القليلة الماضية، وأصبحت كازان مكانًا للقوة والإبداع للأشخاص من مختلف الصناعات والثقافات والبلدان المختلفة تمامً ونناقش كيف يخلق هذا التآزر بين الأشخاص والأفكار والموارد فرصًا لنمو مدن قوية، والمشاركة المحترمة مع الثقافات المختلفة ستجعلنا أقوى وتعزز الاستدامة".

 

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