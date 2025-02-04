التنمية المحلية: الدولة حريصة على إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، التوقيع علي ملحق إنهاء عقد بالتراضى للصالح العام بين محافظة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا وشركة إيكو للتنمية الزراعية (إحدى شركات الشركة القابضة المصرية الكويتية) للانتفاع بمساحة 2500 فدان بالظهير الصحراوي الغربى لمدينة المنيا كانت مخصصة لإقامة غابة شجرية

وقع على ملحق العقد كل من الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا نيابة عن المحافظة واللواء عمر محمد الشوادفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيكو للتنمية الزراعية والمهندس ميلاد بشري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الدولة بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد تلقت توصية من مجلس الوزراء ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فيما يخص النزاع القائم بين الشركة وطرفى التعاقد، حيث تم التواصل والتنسيق مع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بالإضافة إلي استضافة وزارة التنمية المحلية عدد من الاجتماعات بحضور الجانبين وتوجيه القطاعات المعنية بالوزارة بدراسة وحل المشكلة ونجحت تلك الجهود في تقريب وجهات النظر بين الجانبين والاتفاق علي التسوية بالتراضى بما يحقق الصالح العام

منال عوض: تشغيل محطة معالجة الظهير الصحراوي الغربي

وأكدت الدكتورة منال عوض علي أهمية التنسيق الذي تم بين المحافظة والشركة خلال الفترة الماضية لإنهاء التعاقد بالتراضي لكونه يتيح لمحافظة المنيا استغلال مساحة ال٢٥٠٠ فدان لتشغيل محطة معالجة الظهير الصحراوي الغربي بما يسهم في حل مشكلة مصرف المحيط بمحافظة المنيا تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

ومن جانبه قدم اللواء عمر الشوادفى رئيس العضو المنتدب لشركة إيكو بخالص الشكر لوزيرة التنمية المحلية على جهود الوزارة في تقريب وجهات النظر مع محافظة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لحل النزاع ، مشيرًا إلى أن شركة إيكو للتنمية الزراعية ستقوم بتسليم الأرض المخصصة لها طبقًا للتعاقد السابق إلى محافظة المنيا.

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