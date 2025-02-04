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ثقافة وفنون

إيرادات فيلم Nosferatu ترتفع لـ 172 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

Nosferatu، فيتو
Nosferatu، فيتو

ارتفعت إيرادات فيلم المخرج روبرت إيجرز، Nosferatu، لـ  172 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم، عن ميزانية إنتاج بلغت 50 مليون دولار، وهو ما يعد نجاحا كبيرا لفيلم الرعب.

تفاصيل فيلم الرعب Nosferatu

فيلم Nosferatu، يعد أحد أبرز أفلام 2024، وهو من إخراج روبرت إيجرز، ويعد Nosferatu إعادة إنتاج للفيلم الصامت الصادر في عام 1922.

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وتدور أحداث Nosferatu، حول مصاص دماء مرعب، يعجب بشدة بامرأة شابة مسكونة، مما تسبب في رعب لا يوصف في أعقاب ذلك.

الفيلم  بطولة كل من؛ نيكولاس هولت، وليلي روز ديب، وآرون تايلور جونسون، وإيما كورين، وويليم دافو، وسيمون ماكبيرني، ورالف إينيسون.

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172 مليون دولار Nosferatu ابطال Nosferatu فيلم Nosferatu مشاهدة Nosferatu

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