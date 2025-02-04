الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

بوستر دعائي جديد لفيلم The Fantastic Four First Steps

FANTASTIC FOUR، فيتو
FANTASTIC FOUR، فيتو

 Fantastic Four، طرحت استديوهات مارفل، بوسترا رسميا جديدا، لفيلمها المرتقب The Fantastic Four First Steps، كما أعلنت عن طرح أول تريلر رسمي للفيلم خلال الساعات المقبلة.

وجاء البوستر الجديد، خالي من صور أبطال فيلم The Fantastic Four First Steps، وتصدره رقم 4، وأسماء الشخصيات.

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الانتهاء من تصوير فيلم "Fantastic Four"

 كانت استديوهات مارفل قد أعلنت، رسميًّا الانتهاء من تصوير فيلم The Fantastic Four First Steps، المقرر عرضه على شاشات السينما في يوليو 2025.

 

وكشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، ملمحا أن الفيلم، سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

 

الانتهاء من تصوير فيلم TheFantasticFour

 وأكدت استديوهات مارفل، أن شركة ديزني تشعر بسعادة غامرة من النتيجة النهائية للفيلم، وبأنهم لم يكونوا واثقين من نجاح عمل لاستديوهات مارڤل بهذا الشكل منذ فيلم Endgame.

فيما كشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

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فيلم مارفل FANTASTIC FOUR

وأعلنت مارفل عن موعد طرح فيلم FANTASTIC FOUR، في صالات العرض، والذي سيكون بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥.

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