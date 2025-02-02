الأحد 02 فبراير 2025
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سلسلة زلازل تهز جزيرة سانتوريني اليونانية

ريختر، فيتو
ريختر، فيتو

 تعرضت جزيرة سانتوريني اليونانية الشهيرة بقضاء العطلات، لسلسلة من الزلازل في الأيام الأخيرة، وهو ما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس يوم الاثنين.

 

 سكان الجزيرة البركانية

 وحثت السلطات سكان  الجزيرة البركانية على عدم البقاء في المناطق الساحلية، حيث هناك خطر من حدوث انهيارات أرضية.

 وأشار بيان صادر عن مجلس مدينة سانتوريني إلى أنه يجب إلغاء جميع الفعاليات المقررة في الأماكن المغلقة.

وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار جسيمة.

 

معظم الزلازل وقعت تحت قاع البحر بين جزيرتي سانتوريني وأمورجوس

 وبحسب معهد شؤون الزلازل في مدينة سالونيك الساحلية الواقعة بشمال اليونان، فإن معظم الزلازل وقعت تحت قاع البحر بين جزيرتي سانتوريني وأمورجوس.

 

وتراوحت شدة الهزات الأرضية بين 3 و4.5 درجات على مقياس ريختر، مع ميل تصاعدي، وهو ما يعني عدم إمكانية إعطاء إشارة بالسلامة.

ومن جانبه، أوضح خبير الزلازل، جيراسيموس بابادوبولوس أنه "مع زيادة القوة، يرتفع أيضا خطر الزلزال".

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جزيرة سانتوريني اليونانية جزيرة سانتوريني اليونان قياس ريختر مقياس ريختر مدينة سالونيك

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