الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول تعليق من كانييه ويست على ظهور زوجته عارية في حفل جرامي

كانييه ويست وزوجته،
كانييه ويست وزوجته، فيتو

أصدر المغني ورجل الأعمال، كانييه ويست، بيانا، في أول تعليق له حول ظهور زوجته مصممة الأحذية بيانكا، عارية علي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية.

نشر كانييه بيانًا، البيان عبر  صفحته الرسمية علي موقع “انستجرام”، قبل أن يحذفه.

وعلق كانييه، علي فستان زوجته بيانكا سينسوري المثير للجدل في حفل جوائز جرامي، قائلا:" الفستان كان قطعة أزياء راقية، مخصصة تم إنشاؤها لظهور بيانكا سينسوري في حفل توزيع جوائز جرامي، وهو مصمم حسب الطلب لأجمل فتاة على الإطلاق.. حبيبتي، وصديقتي المقربة وزوجتي".

Image
فستان زوجة كانييه الشفاف

طرد كانييه ويست وزوجته بعد ظهورها عارية على السجادة الحمراء لـ جرامي

طردت إدارة حفل جرامي، المغني الشهير كانييه ويست وزوجته بيانكا، من حفل جرامي، بعد ظهورها عارية على السجادة الحمراء للحفل، وكشفت مصادر أن طرد كانييه وزوجته كان بسبب حضورهما للحفل دون توجيه دعوة لهما.

تايلور سويفت تحتفل بتأهل فريق حبيبها إلى بطولة السوبر بول (فيديو)

القائمة الكاملة للفائزين في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2025

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيونسيه جرامي بيونسيه جرامي ٢٠٢٥ جرامي كانييه ويست فستان زوجه كانييه ويست جائزة جرامي

مواد متعلقة

بيونسيه أول امرأة سمراء تفوز بألبوم العام في حفل جرامي منذ 26 عامًا

طرد كانييه ويست وزوجته بعد ظهورها عارية على السجادة الحمراء لـ جرامي

ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، 3340 جنيها لهذا العيار

أول تعليق من كانييه ويست على ظهور زوجته عارية في حفل جرامي

الملاذ الآمن، ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

الإسكان تعلن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب للبيع بمدينة العبور

الشرع يغادر السعودية في ختام أول محطة خارجية له

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة في قانون العمل

منوعات

المزيد

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق شارع الأهرام بالجيزة لمدة 6 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

«فسوف تعلمون من يأتيه العذاب»، الشعراوي يوضح ثقة سيدنا نوح في الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية