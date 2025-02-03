مصر تسبق الزمن، موافقات سياحة اليخوت في 30 دقيقة بدلًا من 30 يومًا

سياحة اليخوت، في خطوة تعكس التطور السريع الذي تشهده مصر في قطاع السياحة، نجحت الدولة في إحداث نقلة نوعية في إجراءات استقبال اليخوت السياحية، حيث تم تقليص زمن إصدار الموافقات اللازمة من 15 – 30 يومًا سابقًا إلى 30 دقيقة فقط، عبر نافذة رقمية موحدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية لليخوت الفاخرة.

وأكد تقرير صادر عن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء اليوم الإثنين أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتنمية قطاع سياحة اليخوت، من خلال تيسير الإجراءات وزيادة مدة الإقامة السياحية للوافدين على متن اليخوت إلى 3 أشهر بدلًا من شهر واحد، ما يمنح السائحين فرصة أكبر لاكتشاف الوجهات السياحية المصرية والاستمتاع بجمال شواطئها وموانئها المتطورة.

وأفاد التقرير بأن مصر تعمل على تعزيز بنيتها التحتية السياحية لتواكب الطلب المتزايد على سياحة اليخوت، حيث يتم تطوير الموانئ والمراسي السياحية لاستيعاب أكبر عدد من اليخوت الفاخرة، فضلًا عن الترويج لمصر كإحدى أبرز الوجهات الجاذبة لهذا النوع من السياحة.

وأوضح التقرير أن هذه التسهيلات لاقت إشادة واسعة من المستثمرين ورواد القطاع السياحي، حيث تسهم في جعل مصر مقصدًا رئيسيًا لأصحاب اليخوت من مختلف دول العالم، كما تعكس رؤية الدولة في دعم أنماط السياحة المتنوعة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحي.

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