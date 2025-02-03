الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد العوضي يكشف مقطعا من أغنية مسلسل "فهد البطل"

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو

 كشف الفنان أحمد العوضي عن مقطع من أغنية "غول الأصول"، الأغنية الدعائية لمسلسل "فهد البطل"، الذي يخوض به سباق دراما رمضان 2025.

الأغنية بصوت المطربة رحمة محسن، صاحبة الأغنية الشهيرة "مفاتيح قلبك معايا"، وتقول كلمات هذا المقطع من أغنية "غول الأصول"

غول الأصول لو حضر

الطلق ينزل مطر

يتحط تحت النظر

الساحة تقلب خطر

اسمي الكبير معلمة

فهد البطل ملحمة

مسلسل "فهد البطل"، من بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبدالعزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبدالعظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي، ويعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان المقبل.

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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المطربة رحمة المطربة رحمة محسن المتحدة للخدمات الأعلامية المتحدة للخدمات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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