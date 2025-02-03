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رياضة

الشوط الأول، جيرونا يتقدم على لاس بالماس 0/1 في الدوري الإسباني

جيرونا، فيتو
جيرونا، فيتو

 انتهى الشوط الأول من مباراة جيرونا ضد لاس بالماس بنتيجة 0/1 للأول، في المباراة التي تقام على ملعب مونتيليفي، ضمن لقاءات الجولة 22 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل أبيل رويز هدف جيرونا في مرمى لاس بالماس في الدقيقة 8.

تشكيل جيرونا ضد لاس بالماس 

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: أرناو مارتينيز، خوانبي لوبيز، ميجيل وتيريز، لاديسلاف كرييتشي.

خط الوسط: يانجل هيريرا، دوني فان دي بيك، إيفان مارتين، فيكتور تسيجانكوف.

خط الهجوم: أبيل رويز، بريان خيل سالفا تييرا.

تشكيل لاس بالماس أمام جيرونا 

حارس المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: أندي بيلمارد، خوسيه أليخاندرو سواريز، سكوت ماكينا، ميكا مارمول.

خط الوسط: خافيير مونييز، إنزو لويوديتش، كيريان رودريجز، ألبيرتو موليرو.

خط الهجوم: مانويل فوستير، فابيو سيلفا.

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جيرونا لاس بالماس الدوري الإسباني الليجا

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