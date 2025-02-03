الشوط الأول، جيرونا يتقدم على لاس بالماس 0/1 في الدوري الإسباني

انتهى الشوط الأول من مباراة جيرونا ضد لاس بالماس بنتيجة 0/1 للأول، في المباراة التي تقام على ملعب مونتيليفي، ضمن لقاءات الجولة 22 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل أبيل رويز هدف جيرونا في مرمى لاس بالماس في الدقيقة 8.

تشكيل جيرونا ضد لاس بالماس

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: أرناو مارتينيز، خوانبي لوبيز، ميجيل وتيريز، لاديسلاف كرييتشي.

خط الوسط: يانجل هيريرا، دوني فان دي بيك، إيفان مارتين، فيكتور تسيجانكوف.

خط الهجوم: أبيل رويز، بريان خيل سالفا تييرا.

تشكيل لاس بالماس أمام جيرونا

حارس المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: أندي بيلمارد، خوسيه أليخاندرو سواريز، سكوت ماكينا، ميكا مارمول.

خط الوسط: خافيير مونييز، إنزو لويوديتش، كيريان رودريجز، ألبيرتو موليرو.

خط الهجوم: مانويل فوستير، فابيو سيلفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.