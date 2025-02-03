سرقة 3 آلاف دولار وتعاطي المخدرات، الاتهامات الموجهة لـ سائق خالد عجاج

كشف أمر إحالة سائق المطرب خالد عجاج للمحاكمة الجنائية اتهامه بسرقة 3 آلاف دولار من دولاب غرفة نوم المطرب، كما أثبتت التحريات تعاطيه المواد المخدرة، والتي كانت الدافع الأساسي لارتكابه جريمة السرقة.

وكشفت تحقيقات النيابة التي أجريت بإشراف المستشار عمر غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، في حادث سرقة فيلا المطرب خالد عجاج أن كاميرات المراقبة رصدت تحركات سائق خالد عجاج الذي دخل إلى الفيلا، وقام بسرقة المبلغ من دولاب الفنان وخرج مسرعا من الفيلا.

وعاين فريق من الأدلة الجنائية فيلا المطرب خالد عجاج بعد بلاغه بتعرضه للسرقة، حيث رفع رجال المعمل الجنائي البصمات من كافة أرجاء الفيلا "الأبواب والنوافذ والدواليب وأبواب الغرف" لمضاهاتها ببصمات عدة عناصر إجرامية مرتكبة للجرائم المماثلة.

أقوال الفنان خلال تحقيقات النيابة

وقال الفنان خالد حجاج أمام جهات التحقيق في البلاغ المقدم منه ضد سائقه الخاص، أنه اكتشف السرقة من داخل الشقة من قبل السائق الخاص به، إذ اكتشف سرقة مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية، واكتشف ذلك من كاميرات المراقبة بعد فتح المتهم دولاب المكتب وسرقة المتعلقات منه على فترات.

وأضاف الفنان خالد حجاج أن المتهم يعمل سائق خاص منذ قرابة سنة، ولا يوجد بينهما أي خلافات سابقة، لكنه خان الأمانة وسرق مشغولات ذهبة ومبلغ مالي من محل سكن الفنان.

وأمرت نيابة الجيزة بإحالة سائق الفنان خالد عجاج لمحكمة جنح أكتوبر، على خلفية اتهامه بالسرقة وتعاطي مواد مخدرة.

وحرر الفنان خالد عجاج محضرا يحمل رقم 4855 جنح أول أكتوبر، ضد سائقه “مصطفى. م” اتهمه فيه بالسرقة، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وأثبتت التحريات تعاطي المتهم للمواد المخدرة.



وقررت جهات التحقيق المختصة في وقت سابق، حبس سائق الفنان خالد عجاج، بتهمة السرقة وتعاطي المواد مخدرة، ثم إحالته إلى محكمة جنح أكتوبر.

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