الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح النسخة الرابعة من مبادرة مستشار الأصدقاء بحى وسط في الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

شهد اليوم الدكتور مصطفي العرابي رئيس حي  وسط بالإسكندرية  افتتاح فعاليات مبادرة "مستشار الاصدقاء"  في نسختها الرابعة،التي تتم بالتنسيق بين الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية برئاسة امل عادل،والأمانة العامه للصحة النفسية بمستشفي المعمورة. برئاسة الدكتورة هيلين احمد رئيس وحده الاطفال والمراهقين بالمستشفي،ومنطقة وسط التعليمية برئاسة عادل حسين.

 

سلطة الطيران تعقد الاجتماع الثاني لـ اللجنة القومية لمكافحة مخاطر الطيور والحياة البرية

محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة مركز حضاري متكامل بنقادة

 

يستفيد من المبادرة ٣٥ طالب من  طلاب المرحلة الإعدادية من مدارس منطقة وسط التعليمية، بهدف بناء كوادر قادرة على التأثير  الإيجابي في محيط الاصدقاء والزملاء، ويشارك في تدريب المشاركين الجدد في هذه النسخة ٣ من الكوادر  من طلاب المرحلة الثانوية،الذين تم تأهيلهم من قبل  من خلال المبادرة, وهم:الطلاب: محمد شريف،احمد يحيي،و محمد عمر  

وتضمنت محاضرات اليوم  الحديث عن كيفيه تاثير الاصدقاء علي حياتنا،أهمية المرونه في التعامل مع الاخرين،العادات والترندات المنتشره حاليا، الفشل مرحله من النجاح لابد من المرور بها،والتعبير عن النفس بشكل ايجابي.

قام بتسيير جلسات اليوم الاول،الدكتورة هيلين احمد،بمشاركة الدكتورة دعاء عارف طبيب نفسي بمستشفي المعمورة ,  بحضور عدد من اخصائيات مدارس منطقة  وسط التعليمية،ويذكر أن المبادرة في نسختها الرابعة تستمر على مدي يومان،وينظم فعالياتها:رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي وسط.  ومدير  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالحي،وجاري العمل.   
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى العرابي حي وسط بمحافظة الاسكندرية الدكتورة هيلين احمد منطقة وسط التعليمية

مواد متعلقة

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

رئيس حي غرب بالإسكندرية تشهد اليوم الأول لسوق اليوم الواحد ببشاير الخير

ورش للحكي ولقاءات خاصة في جناح الطفل بمعرض الكتاب
ads

الأكثر قراءة

فخري الفقي يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وموعد زيادة الرواتب

حتى 3 مئوية، انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

الموت يفجع عماد متعب نجم الأهلي السابق

توجيه عاجل من السياحة للمعتمرين بشأن زيارة الروضة الشريفة

5 معلومات عن مصطفي الدكش صفقة الأهلي الجديدة

الأهلي يضم صفقة جديدة من دوري القسم الثاني

ترامب يوقف تمويل الأونروا وينسحب من مجلس حقوق الإنسان ويغلق الوكالة الأمريكية

الأهلي يعلن رسميا موعد الكشف عن التصميم النهائي لاستاد النادي

منوعات

المزيد

سيدة تقتل زوجها وتلقي رأسه في سلة المهملات

بينهم المقابر والأفراح، منع الشرطة الكويتية من التواجد بالزي العسكري في أماكن عامة

تغليظ العقوبات على بيع التبغ والسجائر الإلكترونية للأطفال في روسيا

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

المزيد

خدمات

المزيد

32 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 3/ 2/ 2025

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 3/2/2025 ؟

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

برواتب تصل 25 ألف جنيه.. 1000 وظيفة جديدة في الإمارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الاحتفال بمولد الإمام الشافعي في القاهرة

تفسير رؤية بذور الخردل وعلاقتها بالتسرع في اتخاذ القرار

كيف يصل الإنسان إلى رضا الله عنه، رمضان عبد المعز يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية