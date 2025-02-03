افتتاح النسخة الرابعة من مبادرة مستشار الأصدقاء بحى وسط في الإسكندرية

شهد اليوم الدكتور مصطفي العرابي رئيس حي وسط بالإسكندرية افتتاح فعاليات مبادرة "مستشار الاصدقاء" في نسختها الرابعة،التي تتم بالتنسيق بين الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية برئاسة امل عادل،والأمانة العامه للصحة النفسية بمستشفي المعمورة. برئاسة الدكتورة هيلين احمد رئيس وحده الاطفال والمراهقين بالمستشفي،ومنطقة وسط التعليمية برئاسة عادل حسين.

يستفيد من المبادرة ٣٥ طالب من طلاب المرحلة الإعدادية من مدارس منطقة وسط التعليمية، بهدف بناء كوادر قادرة على التأثير الإيجابي في محيط الاصدقاء والزملاء، ويشارك في تدريب المشاركين الجدد في هذه النسخة ٣ من الكوادر من طلاب المرحلة الثانوية،الذين تم تأهيلهم من قبل من خلال المبادرة, وهم:الطلاب: محمد شريف،احمد يحيي،و محمد عمر

وتضمنت محاضرات اليوم الحديث عن كيفيه تاثير الاصدقاء علي حياتنا،أهمية المرونه في التعامل مع الاخرين،العادات والترندات المنتشره حاليا، الفشل مرحله من النجاح لابد من المرور بها،والتعبير عن النفس بشكل ايجابي.

قام بتسيير جلسات اليوم الاول،الدكتورة هيلين احمد،بمشاركة الدكتورة دعاء عارف طبيب نفسي بمستشفي المعمورة , بحضور عدد من اخصائيات مدارس منطقة وسط التعليمية،ويذكر أن المبادرة في نسختها الرابعة تستمر على مدي يومان،وينظم فعالياتها:رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي وسط. ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالحي،وجاري العمل.



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