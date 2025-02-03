ضبط مخزن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بقنا

تمكنت الاجهزة الأمنية، بالتنسيق مع مديرية التموين، بمحافظة قنا،حملة مكبرة علي الاسواق،جاء ذلك بناءا علي توجيهات وتعليمات حسن القط وكيل وزارة التموين والدكتورة سحر عجاج وكيل المديرية.

وتشكلت الحمله من احمد جمال الدين مدير إدارة دشنا ومحمد ابو المجد رئيس الرقابة التموينية وياسر محمد فهمي رئيس الرقابة بإدارة تموين مركز قنا.

وتمكنت المديريه من ضبط مخزن دقيق بمركز الوقف وتم ضبط كمية قدرها ٢١ جوال زنة ٥٠ كجم دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.

ضبط دقيق مدعم بقنا

كما تمكنت الحملة في مركز قفط من ضبط كمية قدرها ١٥٤٠ كجم دقيق مدعم وذلك بغرض بيعه والتربح الغير مشروع

وقال حسن القط،وكيل وزارة التموين، أن المديريه توالي اهتماما بالغا لإيصال الدعم الي مستحقيه، تتوالي ضربات تموين قنا حيث تضرب المديريه بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والاستيلاء علي الدعم المستحق للمواطن.

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