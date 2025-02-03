إحالة سائق الفنان خالد عجاج للمحاكمة بتهمة السرقة وتعاطي المخدرات

أمرت نيابة الجيزة بإحالة سائق الفنان خالد عجاج لمحكمة جنح أكتوبر، على خلفية اتهامه بالسرقة وتعاطي مواد مخدرة.

وحرر الفنان خالد عجاج محضرا يحمل رقم 4855 جنح أول أكتوبر، ضد سائقه “مصطفى. م” اتهمه فيه بالسرقة، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وأثبتت التحريات تعاطي المتهم للمواد المخدرة.



وقررت جهات التحقيق المختصة حبس سائق الفنان خالد عجاج، بتهمة السرقة وتعاطي المواد مخدرة، ثم إحالته إلى محكمة جنح أكتوبر.

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