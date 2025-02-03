وزير الخارجية يجري زيارة إلى تركيا يلتقي خلالها الرئيس أردوغان

يتوجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية صباح الثلاثاء، إلى جمهورية تركيا في زيارة ثنائية.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي يزور تركيا غدا

ومن المقرر، أن يلتقي الوزير عبد العاطي في العاصمة التركية “أنقرة” بكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، ودعم الروابط بين مجتمعي الأعمال والنشاط التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى والتقديرات بشأن الأوضاع الإقليمية ومنها التطورات في قطاع غزة ومنطقة القرن الأفريقي.

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