الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يجري زيارة إلى تركيا يلتقي خلالها الرئيس أردوغان

بدر عبد العاطي وزير
بدر عبد العاطي وزير الخارجية

يتوجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية صباح الثلاثاء، إلى جمهورية تركيا في زيارة ثنائية.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي يزور تركيا غدا

ومن المقرر، أن يلتقي الوزير عبد العاطي في العاصمة التركية “أنقرة” بكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي.

 وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، ودعم الروابط بين مجتمعي الأعمال والنشاط التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى والتقديرات بشأن الأوضاع الإقليمية ومنها التطورات في قطاع غزة ومنطقة القرن الأفريقي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي رجب طيب أردوغان غزة مصر وتركيا

مواد متعلقة

تفاصيل مكالمة وزير الخارجية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية يلتقي وزير الصناعة والتجارة البحريني في المنامة

وزير الخارجية يلتقي ممثلي الجالية المصرية في المنامة
ads

الأكثر قراءة

فخري الفقي يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وموعد زيادة الرواتب

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

خبير يحذر من كارثة: وحش البحر المتوسط يثور ويهدد دول المنطقة

الموت يفجع عماد متعب نجم الأهلي السابق

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بالاسم ورقم الجلوس

الأهلي يضم صفقة جديدة من دوري القسم الثاني

ترامب يوقف تمويل الأونروا وينسحب من مجلس حقوق الإنسان ويغلق الوكالة الأمريكية

5 معلومات عن مصطفي الدكش صفقة الأهلي الجديدة

منوعات

المزيد

سيدة تقتل زوجها وتلقي رأسه في سلة المهملات

بينهم المقابر والأفراح، منع الشرطة الكويتية من التواجد بالزي العسكري في أماكن عامة

تغليظ العقوبات على بيع التبغ والسجائر الإلكترونية للأطفال في روسيا

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 3/2/2025 ؟

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

المزيد

انفوجراف

برواتب تصل 25 ألف جنيه.. 1000 وظيفة جديدة في الإمارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بذور الخردل وعلاقتها بالتسرع في اتخاذ القرار

كيف يصل الإنسان إلى رضا الله عنه، رمضان عبد المعز يوضح (فيديو)

احتفالا بمولده، أهم مؤلفات الإمام الشافعي وتلاميذه وشيوخه

المزيد
الجريدة الرسمية