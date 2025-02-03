تأييد السجن المؤبد لمشردة متهمة بقتل مسن بعدما اوهمته بممارسة الرذيلة في المرج

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بتأييد حكم السجن المؤبد لفتاة بتهمة قتل مسن وسرقته بعد إيهامه بموافقتها علي إقامة علاقة غير شرعية معه بمنطقة المرج



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة بدائرة قسم شرطة المرج قتلت المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار وترصد، وذلك بأن اختمرت في ذهنها فكرة سرقته عقب رؤية أمواله، فجثمت فوقه مستغلة شهوته الجنسية، وقامت بعصر عنقه مستخدمة في ذلك قطعة قماش إيشارب ترتديه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجنحة أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرقت المتهمة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، بأنها عقب ارتكابها الجناية سابقة الوصف وحال سقوط المجني عليه جثة هامدة، قامت بسرقة المبلغ المالي والهاتف المحمول.

تبين من التحريات أن المجني عليه مسن يعمل سمسار عقارات في إحدى الشقق التي يستخدمها كمكتب للتسويق العقاري في دائرة قسم شرطة المرج.



وأضافت التحريات إنه كان يتورط في علاقات نسائية، أدخل فتاةً مشردة إلى شقته لممارسة أعمال منافية للآداب.



بداية الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفاده العثور على جثة مسن يعمل سمسار عقارات، حيث ألقى رجال المباحث القبض على سيدة ربة منزل، ثلاثينية، متهمة بقتل سمسار عقارات، في العقد الثامن من عمره، داخل شقة سكنية، في منطقة المرج بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة المجني عليه ملقاة على الأرض، وملفوف حول رقبته قطعة قماش، وبه آثار خنق.



وتمكنت تحريات مباحث قسم شرطة المرج من كشف ملابسات الحادث، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة السيدة المتهمة، وخلال ممارستهما الرذيلة قامت الفتاة بشنق المسن باستخدام الطرحة التي كانت ترتديها، ووضعت قطعة قماش في فمه، ثم قامت بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي يقدر بألف جنيه، ولاذت بالفرار، فيما ألقت أجهزة الأمن القبض عليها، واعترفت بجريمتها بغرض السرقة.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت حركات المسن قبل وفاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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