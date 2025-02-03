الإثنين 03 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير الأوقاف يستقبل مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة

وزير الأوقاف يستقبل
وزير الأوقاف يستقبل مدير المكتب الكويتي
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استقبل  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عدنان سبتي، مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، والسيد خالد الكندري، مراقب المكتب الكويتي، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 التعاون المشترك والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والمكتب الكويتي

وخلال اللقاء، تمت مناقشة أوجه ودعم التعاون المشترك والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة وبيت الزكاة الكويتي.

وقدم وزير الأوقاف الشكر للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة على ما يقوم به من دعم للطلاب الدارسين بالأزهر الشريف، وإقامة المعسكرات واللقاءات التثقيفية التي يتم تنظيمها للطلاب الوافدين بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وزير الأوقاف: التعاون بين مصر والكويت الشقيقة ليس وليد الساعة

وأكد وزير الأوقاف أن التعاون بين مصر والكويت الشقيقة ليس وليد الساعة، بل هو تعاون دائم ومستمر على مدار السنوات، ويعتبر تأكيدًا حقيقيًّا لعمق التعاون المصري الكويتي.

من جانبه، أشاد عدنان سبتي بجهود وزارة الأوقاف المصرية في مجال نشر الفكر الوسطي، ومواجهة الفكر المتطرف، وبالتعاون المثمر مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، وبالعمل على تيسير أداء عمله ومهامه بالقاهرة.

وأكد خالد الكندري أن دولة الكويت تقدر دور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وأن التعاون مع وزارة الأوقاف المصرية يجمعه هدف واحد ومصلحة مشتركة وتعاون مثمر في شتى المجالات بفضل القيادة الواعية والحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ولصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصُّباح، أمير دولة الكويت (يحفظهما الله).

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