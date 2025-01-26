المقاولون 2010 يهزم الإنتاج الحربي 4-2 في دوري الجمهورية

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2010 انتصارًا مثيرًا على فريق الإنتاج الحربي بنتيجة 4 - 2 في مباراة قوية ضمن منافسات دوري الجمهورية للناشئين 2010.

شهدت المباراة تألق اللاعب مصطفى طارق الذي سجل هدفين، بينما أضاف كل من حسن محمد وزياد أبو اليسر هدفًا لكل منهما، ليقودوا الفريق نحو تحقيق هذا الفوز المستحق.





َيقود فريق المقاولون 2010: هيثم حسين مديرا فنيا، محمد السيد مدربًا عاما، ومحمود عبد الله مدرب حراس المرمى، ومحمد صبري مخطط للأحمال، محمد سمير اداري الفريق، وعلي حسن أخصائي لإصابات الملاعب تحت إشراف الكابتن يسري عبدالغني، رئيس القطاع، والكابتن محمد عبد العزيز زيزو، مشرف فرق الشباب والناشئين.

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