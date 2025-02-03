أسعار هواتف سامسونج فئة a فى مصر

يبحث العديد من المستخدمين فى مصر عن أسعار التليفونات سامسونج فئة a في مصر لعام 2025 ولذلك نقدم خلال السطور التالية سعر تليفونات سامسونج فئة a.

سعر السامسونج a12

التليفون سامسونج a12 يبلغ سعره في النسخة الـ 64 جيجا بايت إلى 7600 جنيه، أما عن النسخة الـ 128 جيجا بايت فإن سعرها يبلغ 9500 جنيه.

يأتي هاتف السامسونج بمعالج ثماني النواة من ميديا تيك من نوع Helio P35 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد مع واجهة سامسونج الـ One UI 2.5.

سعر سامسونج a13

يتوفر هاتف سامسونج a13 باللون الأبيض وباللون الأسود وباللون الأزرق وباللون البينك كما يتوفر بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية فالإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت بسعر 7200 جنيه والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت بسعر 8500 جنيه كما يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم تركيبه في مكان مخصص.

يأتي هاتف سامسونج a13 بشاشة على شكل النوتش في منتصف الشاشة والتي تأتي من نوع PLS TFT وتأتي بمساحة 6.6 إنش بجودة الـ 1080×2408 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 400 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة الـ 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف أثناء الاستخدام ومشاهدة الفيديوهات بالإضافة إلى وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس.

سعر سامسونج جالاكسي a25

هاتف سامسونج a25 سعره 12500 جنيه ويأتي بتصميم بطبقة نهائية غير لامعة بألوان تشمل الأسود المائل للأزرق، والأزرق، والأزرق الفاتح، والأصفر وبشاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة، والتي تعرض التفاصيل وتظهر الألوان بدرجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة، وتوفر خاصية Vision Booster رؤية واضحة في الخارج، في حين يعمل حاجز راحة العين Eye Comfort Shield على حماية العين من الإضاءة الزرقاء الضارة وتوفير الراحة أثناء الاستخدام الليلي والنهاري.

سعر سامسونج جالاكسي a15

أما سامسونج جالاكسي Galaxy A15 فيبلغ سعرة 7300 جنية فيأتى مزودا بخصائص تصوير متطورة، حيث يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام الصغيرة بوضوح والصور المقربة، بجانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير صور سيلفي.

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