سعر ومواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S20 Ultra

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy S20 Ultra والذى تم إطلاقه عام 2020 وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات وسعر هاتف سامسونج.

مواصفات هاتف سامسونج

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي مصنوع من الزجاج من الـ Gorilla Glass الجيل السادس مع إطار من المعدن ويدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim كما ان الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 حتى متر ونصف تحت الماء لمدة نصف ساعة.

الشاشة تأتي بشكل الثقب الـ Infinity O وتأتي الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بمساحة 9 بوصه بجودة الـ QHD+ بدقة 1440×3200 بكسل مع وجود طبقة حماية من أحدث نوع الـ Corning Gorilla Glass الجيل السادس بالإضافة لدعم الشاشة إلى الـ HDR10+ وتدعم الشاشة خاصيتي الـ 60Hz والـ 120Hz.

يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت كما يمكن زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري حتى سعة 1 تيرا بايت ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية مع معالج سامسونج Exynos 990 بتكنولوجيا الـ 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G77 MP11.

اما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وتدعم الكاميرا الأمامية التصوير الـ 4K.

والكاميرا الخلفية بارزة عن ظهر الهاتف حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل وتدعم المثبت البصري الـ OIS والكاميرا الثانية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/3.6 والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير العريض الـ Ultra Wide وتصوير الفيديوهات بأقصى تثبيت ممكن من طريق الـ Super Steady video أما الكاميرا الأخيرة فتأتي بدقة 0.3 ميجا بكسل وهي كاميرا TOF وهي الخاصة بالتصوير ثلاثي الأبعاد وعمل العزل بالإضافة إلى فلاش خلفي أحادي من نوع ليد كما يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بدقة 3240.

سعر هاتف سامسونج

اما البطارية فتأتي بسعة 5000 مللي أمبير ويدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 45 واط كما يدعم الشحن اللاسلكي 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي 9 واط يتوفر الهاتف باللون الأسود واللون الرمادي ويبلغ متوسط سعر هاتف سامسونج 18 ألف جنيه.

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