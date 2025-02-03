دوري أبطال آسيا، رونالدو يقود هجوم النصر السعودي أمام الوصل

النصر السعودي، أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الوصل الإماراتي، اليوم الإثنين على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.



وشهد تشكيل النصر، مشاركة المهاجم الكولومبي جون دوران، الوافد من أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويغيب عن كتيبة المدرب بيولي ضد الوصل، البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب الوسط، بسبب الإصابة، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت، الذي عاد إلى بلاده بعد وفاة والده.

تشكيل النصر السعودي أمام الوصل الإماراتي

حراسة المرمى: بينتو.

الدفاع: نواف بوشل - علي لاجامي - محمد سيماكان - سلطان الغنام.

الوسط: بروزوفيتش - أنجيلو - علي الحسن.

الهجوم: جون دوران - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.



ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 13 نقطة، بينما يأتي الوصل في المركز الخامس برصيد 11 نقطة، علمًا بأن الفريقين ضمنا التأهل إلى الدور التالي.

تشكيل الوصل الإماراتي أمام النصر السعودي

أنس الزنيتي - سالم جمعة عوض - سيونج هيون جونج - إيه بيريز - عبد الرحمن صالح - سيدي بيه - بوفتيني - فابيو ليما - خيمينيز - جمال جاسم علي - جواو بيدرو

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