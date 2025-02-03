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اقتصاد

فخري الفقي يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وموعد زيادة الرواتب

الدكتور فخري الفقي،
الدكتور فخري الفقي، فيتو

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أن الدولة تعمل على تدبير الموارد اللازمة لإقرارحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تم الحديث عنها منذ أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

زيادة المرتبات للعاملين بالدولة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": أنه يتم تحديد القيمة الخاصة بـزيادة الرواتب الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة عقب عرض الدراسة على الرئيس السيسي.


موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية

وأكد: أنه من المتوقع التبكير في إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لتبدأ من فبراير الجاري أي قبل السنة المالية 2025/2026، مشيرًا إلي استفادة حوالي 5 ملايين موظف بالدولة بهذه الحزمة.


نسبة زيادة المعاشات

وأوضح: أنه وفقا للقانون الحد الأقصى للزيادة في المعاشات ستكون حوالي 15%  .

 

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

ولفت: إلي أن القطاع الخاص سيقرر هو الاخر من خلال المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور في ظل المعطيات الراهنة.

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