الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الأوقاف يبحث مع مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية التعاون المشترك

وزير الأوقاف يستقبل
وزير الأوقاف يستقبل مساعد وزير الخارجية

استقبل  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية؛ وسعادة السفير أحمد فريد، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية؛ والدكتور عادل غنيم، الخبير الأثري - الوكيل السابق لوزارة الآثار. وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الأوقاف.

وزير الأوقاف يشيد بجهود وزارة الخارجية المصرية في رعاية مصالح مصر والمصريين

أشاد الوزير بالجهود المتميزة لوزارة الخارجية المصرية في رعاية مصالح مصر والمصريين في الخارج، لا سيما قطاع العلاقات الثقافية بكل ما تحمله من رسالة وإسهام في تعزيز التعاون الثقافي مع العالم أجمع، كما ثمن الوزير تاريخ الخارجية المصرية الممتد ودورها في دعم التواصل الحضاري والثقافي.

تعاون وزارة الأوقاف مع وزارة الخارجية في نشر ثقافة الوسطية والاعتدال

وأكد وزير الأوقاف حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة الخارجية في نشر ثقافة الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية في خدمة قضايا الوطن وأبنائه في كل مكان.

كما بحث الوزير مع السفيرين والخبير الأثري أوجهَ التعاون الممكنة وآفاق التطوير بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية؛ وتشكيل فريق عمل لاستشراف مجالات العمل التي من شأنها تعظيم رسالة الوزارة ومبادراتها المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأوقاف الازهر الدكتور اسامة الازهري المصريين في الخارج قيادات وزارة الاوقاف مساعد وزير الخارجية وزير الأوقاف وزارة الخارجية المصرية وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

وزير الأوقاف لطلاب مدرسة القديس بولس الفرير: الوعي مفتاح النجاح وبناء الشخصية القوية

وزير الأوقاف: 100 مليون مصري يرفضون تصريحات ترامب بشأن التهجير(صور)

مسيرة احتفالية لحفظة القرآن بحضور محافظ بورسعيد ووزير الأوقاف

وزير الأوقاف يوجه بأهمية تحقيق أقصى درجات الانضباط الإداري داخل المديريات
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالبحيرة، اعرف نتيجة إدارة دمنهور

ليست زوجته، قصة رزان سفور مرافقة أحمد الشرع فى السعودية (فيديو)

ليست مصر أو الأردن، تقارير إسرائيلية: خطة لنقل فلسطينيي غزة إلى دولة ثالثة

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد

أبرز 10 معلومات عن بلال بوطوبة المرشح للانتقال لـ الأهلي

مسئول إسرائيلي سابق يطرح مخططا جديدا للاستيلاء على سيناء

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يواصل الارتفاع في سوق العبور

برغم تحرك المحافظ وإصدار أوامر بإزالتها، رئيس حي السلام أول يتقاعس عن تنفيذ هدم عمارة مخالفة

منوعات

المزيد

دراسة: تلوث الهواء يرفع معدلات سرطان الرئة بين غير المدخنين عالميا

"سبيس إكس" تطلق ثاني دفعة من أقمار Starlink خلال أيام

فريق تحقيق يحتال على امرأة كلفتهم بمراقبة زوجها في تركيا

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 4/2/2025

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء 4/2/2024

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع لـ 76 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يواصل الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع صوت الحمار في المنام وعلاقته بخسارة الكثير من الأموال

معنى سرابيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 50 من سورة إبراهيم (فيديو)

ما حكم تكرار العمرة في السَّفرة الواحدة واليوم الواحد؟ الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية