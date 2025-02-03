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أخبار مصر

شريف فاروق يبحث مع وزير الزراعة الصومالي سبل التعاون التجاري بين البلدين

وزير التموين مع وزير
وزير التموين مع وزير الزراعة الصومالي

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين  أسد عبد الرازق، وزير الزراعة وعضو البرلمان الصومالي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر والصومال في مجالات الأمن الغذائي والتبادل التجاري.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الزراعة الصومالي بالدور الذي تلعبه وزارة التموين المصرية في تحقيق الاستقرار الغذائي، مثمنًا جهود  الدكتور شريف فاروق في دعم سبل التعاون مع الدول الإفريقية، ومؤكدًا على تطلع بلاده لتعزيز الشراكة مع مصر في هذا المجال.

 

وأكد وزير التموين أن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها مع الأشقاء في إفريقيا، خاصة في مجالات الأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن وزارة التموين لديها خبرات واسعة يمكن نقلها إلى الجانب الصومالي للمساهمة في تطوير قطاع الزراعة والغذاء بالصومال.

 

كما ناقش الجانبان إمكانية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتوفير فرص للاستثمار في مجال المنتجات الزراعية والغذائية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

 

وجاء اللقاء في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أواصر التواصل والتعاون المشترك، خاصة في ظل الجهود المصرية لدعم الدول الإفريقية في مجالات الزراعة والتجارة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقاتها بالدول الإفريقية، ودعم جهود التعاون المشترك لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

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البرلمان الصومالي التعاون التجاري الدول الافريقية المنتجات الزراعية

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