محافظ سوهاج يشكل لجنة لفحص جودة أعمال الرصف بعد رصد مخالفات في التنفيذ

بدأت اللجنة المختصة المشكلة من قبل اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج أعمالها لفحص ومراجعة جودة أعمال الرصف في شارع مديرية التنظيم والإدارة، ومنطقة مجمع المقاهي، وشارع خلف المستشفى الجامعي، وذلك عقب الزيارة التفقدية التي أجراها سيادته مؤخرًا، والتي لاحظ خلالها تدني مستوى الرصف في بعض المواقع.

محافظ سوهاج خلال تفقدها الشوارع لاحظ تدني مستوى الرصف ويشكل للجنة للفحص

وقد تم تشكيل اللجنة بناءً على قرار المحافظ برئاسة وكيل وزارة الإسكان وعضوية ممثلين من كلية الهندسة ومديرية الطرق وإدارة الحوكمة بالمحافظة، حيث بدأت اللجنة فور تشكيلها بأخذ عينات من الأسفلت المستخدم في الرصف، وإرسالها إلى معامل كلية الهندسة لتحليل كثافتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة.

لجنة لمراجعة أعمال الرصف بعدد من شوارع مدينة ناصر



وكان المحافظ قد تفقد أعمال الرصف في المنطقة الأسبوع الماضي، حيث لاحظ بعض النقاط التي تتطلب تدخلًا فوريًا لتحسين الجودة، وأبدى استياءه من مستوى التنفيذ في بعض المواقع، موجهًا بتشكيل هذه اللجنة للتحقق من مطابقة الأعمال لمواصفات كراسة الشروط، كما وجه بعرض نتائج الفحص عليه شخصيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار حرص المحافظ على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وإلزام الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية باتباع أفضل معايير واشتراطات الجودة فى التنفيذ.

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