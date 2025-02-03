الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يشكل لجنة لفحص جودة أعمال الرصف بعد رصد مخالفات في التنفيذ

جانب من اللجنة المشكلة
جانب من اللجنة المشكلة

 بدأت اللجنة المختصة المشكلة من قبل اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج أعمالها لفحص ومراجعة جودة أعمال الرصف في شارع مديرية التنظيم والإدارة، ومنطقة مجمع المقاهي، وشارع خلف المستشفى الجامعي، وذلك عقب الزيارة التفقدية التي أجراها سيادته مؤخرًا، والتي لاحظ خلالها تدني مستوى الرصف في بعض المواقع.

 

محافظ سوهاج خلال تفقدها الشوارع لاحظ تدني مستوى الرصف ويشكل للجنة للفحص  

وقد تم تشكيل اللجنة بناءً على قرار المحافظ برئاسة وكيل وزارة الإسكان وعضوية ممثلين من كلية الهندسة ومديرية الطرق وإدارة الحوكمة بالمحافظة، حيث بدأت اللجنة فور تشكيلها بأخذ عينات من الأسفلت المستخدم في الرصف، وإرسالها إلى معامل كلية الهندسة لتحليل كثافتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة.

لجنة لمراجعة أعمال الرصف بعدد من شوارع مدينة ناصر 
 

وكان المحافظ قد تفقد أعمال الرصف في المنطقة الأسبوع الماضي، حيث لاحظ بعض النقاط التي تتطلب تدخلًا فوريًا لتحسين الجودة، وأبدى استياءه من مستوى التنفيذ في بعض المواقع، موجهًا بتشكيل هذه اللجنة للتحقق من مطابقة الأعمال لمواصفات كراسة الشروط، كما وجه بعرض نتائج الفحص عليه شخصيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

يأتي ذلك فى إطار حرص المحافظ على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وإلزام الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية باتباع أفضل معايير واشتراطات الجودة فى التنفيذ.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج مديرية الطرق مشروعات البنية التحتية الخدمات للمواطنين اللواء عبدالفتاح سراج مديرية التنظيم والادارة محافظ سوهاج عبدالفتاح سراج

مواد متعلقة

فريق طبى بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج ورم نادر من ساق سيدة

محافظ سوهاج يعلن فوز أحد الكيانات الاستثمارية بحق الانتفاع لمشروع إنتاج اللحوم والألبان

122 مليون جنيه تكلفة وصلات وشبكات مياه شرب وصرف وصحى في سوهاج
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بالاسم ورقم الجلوس

خبير يحذر من كارثة: وحش البحر المتوسط يثور ويهدد دول المنطقة

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو دهس سيارة نقل شخصين بأحد الطرق السريعة

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

تأثير ترامب كلمة السر، الإدارة الأمريكية تتفاخر بتخلي بنما عن المشاركة بـ "مشروع الحرير"

بعد عرض الزمالك، كولر يصدم محمد شريف

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

منوعات

المزيد

تغليظ العقوبات على بيع التبغ والسجائر الإلكترونية للأطفال في روسيا

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ترفع فيه الأعمال لله، الأزهر للفتوى يوضح فضائل شهر شعبان (فيديو)

متصلة أم منفصلة؟ أمين الفتوى يوضح كيفية قضاء أيام رمضان الفائتة

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بمواجهة تحديات وصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية