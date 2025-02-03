الإثنين 03 فبراير 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يشدد على تعزيز حقوق الإنسان ويطالب بتنفيذ خطة فعالة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماعا مع وحدة حقوق الإنسان بتشكيلها الجديد بديوان عام المحافظة، وذلك لمعرفة دور وحدة حقوق الإنسان باعتبارها المحرك الرئيسي لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان بالمحافظة، مشددًا على ضرورة التركيز على العمل الميداني ووضع خطط تنفيذية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، كما وجه بأهمية تنظيم برامج توعوية وندوات وحلقات نقاشية تستهدف مختلف فئات المجتمع لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، واستهداف المشكلات الحقيقية ووضع الحلول المناسبة لها.

بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وأعضاء وحدات حقوق الإنسان بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

 

 محافظ سوهاج يلتقي أعضاء وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات 

وطالب المحافظ بعرض الخطة التنفيذية للوحدة خلال الاجتماعات القادمة لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة أن تؤدي الوحدة دورفعال ونموذجي يحتذى به في جميع المحافظات يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفق محاورها المتعددة، لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

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