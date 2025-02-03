الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فريق طبى بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج ورم نادر من ساق سيدة

جانب من العملية
جانب من العملية

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان فريق طبي من قسم جراحة العظام بمستشفى سوهاج الجامعي نجح في تحقيق إنجاز طبي جديد، وهو اجراء جراحة دقيقة لإستخراج ورم نادر بساق سيدة يزن حوالى كيلو ونصف كجم، مثمنًا جهود المستشفى الجامعي ودورها كمركز طبي رائد في صعيد مصر لخدمة المرضي بالمحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، وما تمتلكه من كوادر طبية متميزة وإمكانات متطورة تساعد في إجراء مثل هذه الجراحات الدقيقة.

فريق طبى بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج ورم نادر بالساق 

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري  ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية أن المريضة تبلغ من العمر ٥٢ عامًا كانت تعاني من تورم وآلام شديدة بالساق منذ فترة طويلة، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة، تبين وجود ورم ضخم يحتاج إلى تدخل جراحى دقيق، حيث تمت الجراحة بنجاح دون أي مضاعفات، والمريضة الآن في حالة مستقرة وتخضع للمتابعة الطبية.

استقبال قسم العظام ١٦ ألف مريض خلال عام 

وذكر الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن المستشفيات الجامعية تحرص طوال العام علي تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لجميع المرضي حيث تردد علي استقبال قسم العظام أكثر من ١٦ ألف مريض، كما أجري القسم اكثر من ٨ آلاف عملية جراحية ذات مهارة خلال العام الماضي.

وأضاف الدكتور أحمد صالح رئيس قسم العظام أن هذه الحالة تعد من الحالات النادرة، حيث إن الأورام ذات الأحجام الكبيرة بالساق قليلة الحدوث، ويحتاج التعامل معها إلى مهارات جراحية خاصة لضمان الحفاظ على الوظائف الحركية للمريض بعد الجراحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية رئيس جامعة سوهاج تقديم الخدمات العلاجية مستشفى سوهاج الجامعي كلية الطب البشري الفحوصات المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية

مواد متعلقة

122 مليون جنيه تكلفة وصلات وشبكات مياه شرب وصرف وصحى في سوهاج

15 قرارا مهما لمجلس الوزراء.. قبول الطلاب دون الحد الأدنى بالجامعات الخاصة والأهلية عبر "السنة التأسيسية".. حزمة تسهيلات لإنهاء المنازعات الضريبية.. وتشكيل لجنة سيادية لتحديد سقف الاقتراض

تمريض سوهاج تنظم ندوة تثقيفية عن الصحة الإنجابية بمشاركة 200 طالبة

صحة سوهاج: إجراء 5 عمليات جراحية كبرى بالمستشفى العام في إطار المبادرة "بداية"

أخبار مصر، التشغيل التجريبي لقطار سيناء، تعليق شوقي غريب على واقعة الإسماعيلي، 30 غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت

فريق طبي بمستشفى جامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة مريضة تعاني من ورم داخل القلب
ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

كولر يستفسر مجددًا عن ملف تجديد زيزو مع الزمالك

غزل المحلة يوجه الشكر لشوقي غريب

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس، رابط سريع

بعد عرض الزمالك، كولر يصدم محمد شريف

منوعات

المزيد

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بمواجهة تحديات وصعوبات

معنى مبثوثة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية