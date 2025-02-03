فريق طبى بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج ورم نادر من ساق سيدة

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان فريق طبي من قسم جراحة العظام بمستشفى سوهاج الجامعي نجح في تحقيق إنجاز طبي جديد، وهو اجراء جراحة دقيقة لإستخراج ورم نادر بساق سيدة يزن حوالى كيلو ونصف كجم، مثمنًا جهود المستشفى الجامعي ودورها كمركز طبي رائد في صعيد مصر لخدمة المرضي بالمحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، وما تمتلكه من كوادر طبية متميزة وإمكانات متطورة تساعد في إجراء مثل هذه الجراحات الدقيقة.

فريق طبى بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج ورم نادر بالساق

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية أن المريضة تبلغ من العمر ٥٢ عامًا كانت تعاني من تورم وآلام شديدة بالساق منذ فترة طويلة، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة، تبين وجود ورم ضخم يحتاج إلى تدخل جراحى دقيق، حيث تمت الجراحة بنجاح دون أي مضاعفات، والمريضة الآن في حالة مستقرة وتخضع للمتابعة الطبية.

استقبال قسم العظام ١٦ ألف مريض خلال عام

وذكر الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن المستشفيات الجامعية تحرص طوال العام علي تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لجميع المرضي حيث تردد علي استقبال قسم العظام أكثر من ١٦ ألف مريض، كما أجري القسم اكثر من ٨ آلاف عملية جراحية ذات مهارة خلال العام الماضي.

وأضاف الدكتور أحمد صالح رئيس قسم العظام أن هذه الحالة تعد من الحالات النادرة، حيث إن الأورام ذات الأحجام الكبيرة بالساق قليلة الحدوث، ويحتاج التعامل معها إلى مهارات جراحية خاصة لضمان الحفاظ على الوظائف الحركية للمريض بعد الجراحة.

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