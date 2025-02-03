خصومات تصل لـ 100% على الكتب والمراجع بختام معرض الكتاب 2025

تطلق أجنحة ودور النشر المشاركة بالدورة الحالية من معرض القاهرة الدولى للكتاب، العديد من العروض والخصومات الهائلة تحت شعار “عروض توديع معرض الكتاب 2025”، الذي تختتم فعالياته يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 فبراير الجاري.

«فيتو» تستعرض القائمة الكاملة لتلك العروض والخصومات الذي تبدأ من اليوم الإثنين وحتى آخر أيام معرض الكتاب 2025.

تمنح دار آفاق للنشر والتوزيع خصومات تصل إلى 100% على السلاسل الكاملة، وتأتي فى قاعة 2، جناح رقم B8.

فيما خصصت دار همزة خصومات تصل إلى 50% على جميع الإصدارات في قاعة 1.. والعروض تبدأ من اليوم وحتى انتهاء المعرض.

فيما يقدم جناح دار المعارف إصدارات قوية تبدأ من 5 جنيهات بآخر أيام المعرض لزوار الجناح بمعرض الكتاب.

فيما أطلقت دار نماء للنشر خصومات قوية تصل الى خصومات تصاعدية تصل إلى 100%.

وكشفت الدار أن الاستفادة من العرض تكون كالتالي:

الكتاب الأول: خصم 10%

الكتاب الثاني: خصم 20%

الكتاب الثالث: خصم 30%

...

الكتاب العاشر: خصم 100% (هدية مجانية)، ويأتي تلك العرض من داخل صالة 1.

أما عن أشهر دور النشر صاحبة الميزانية الاقتصادية والعروض الكبيرة طوال أيام معرض الكتاب نجد:

الهيئة المصرية العامة للكتاب

صالة 1 جناح B1

صالة 2 جناح B49

صالة 5 جناح B1

المركز القومي للترجمة:

صالة 2 جناح B5 خصومات كبيرة على جميع الترجمات وخصومات اضافية تصل ل40% للطلاب.

كما يخصص جناح الأزهر الشريف

فى صالة 4 خصومات على الكتب الدينية والثقافية وبعضها يباع بأسعار رمزية.

ويوجد بجناح عصير الكتب للنشر والتوزيع فى صالة 1 جناح B53 وصالة 2 جناح B39 استاند كتب متنوعة بأسعار بـ50 و100 جنيه.

وتخصص دار الكرمة بصالة 1 جناح B23 خصومات تصل لـ80%.

كذلك يخصص دار ديوان العرب للنشر والتوزيع بصالة 2 خصومات من 50% لـ70%، والأسعار بتبدأ من 10 ج.

ودار إبهار للنشر والتوزيع بصالة 1 جناح A21 يتواجد داخلها استاند الكتب فيه بـ 60 ج في كتب لكتّاب كبار كـ فرانز كافكا، آرثر كونان دويل، تشارلز ديكنز، طه حسين، عباس العقاد وغيرهم.

و دار مختلف صالة 1 جناح B13 تقدم خصم 35% على إصداراتها.

كذلك دار مسار للنشر والتوزيع بصالة 1 جناح C16 يتواجد بها ركن الأسعار بتبدأ فيه من 25 لـ35 جنيهًا.

ودار بيت الكتب للنشر والتوزيع صالة 4 جناح C61 تقدم خصومات تصل لـ40% في فترة المعرض.

كذلك دار مرسال للنشر والتوزيع بصالة 1 جناح B26 وتقدم الروايات بـ 25 ج بآخر أيام معرض الكتاب.

فيما يقدم دار العلوم للنشر والتوزيع بصالة 2 جناح A26 تخفيضات وأسعار الكتب العلمية يبدأ من 20 لـ30 ج.

وتقدم دار تنوين للنشر والتوزيع بصالة 1 جناح B15 خصم 35% على جميع الإصدارات.

وتبدأ الأسعار فى دار بصمة كاتب للنشر والتوزيع بصالة 2 جناح B35

من 50 ج.

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