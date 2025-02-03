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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 مكرر (و)، الصادر في 29 يناير 2025، 3 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنشاء جامعات المعرفة الدولية، ومؤسسة جلوبال لاستضافة فرع لجامعة هيرتفورد شاير، وإنشاء الجامعات الأوروبية فى مصر.

 

وجاءت القرارات كالتالي: 
-القرار الجمهوري الجديد رقم 44 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019، بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جامعات المعرفة الدولية) لاستضافة فرع لجامعة كوفنترى داخل جمهورية مصر العربية.


-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 45 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019، بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جلوبال لاستضافة فرع لجامعة هيرتفورد شاير) داخل جمهورية مصر العربية.


ويستبدل بنص البند (3) من "أولًا": وبنصوص البنـود (5،6، 7) مـن "ثانيًا" الواردين بالمادة السابعة من قرار رئيس الجمهو رية رقم 561 لسنة 2019 المشار إليه النصوص الآتية:


أولًا - كلية العلوم الطبية وعلوم الحياة وتشتمل على البرامج الآتية:
 -برنامج التغذية وعلومها.
ثانيًا: كلية هيرتفورد شاير لإدارة الأعمال وتشتمل على البرامج الآتية: 
 -الاقتصاد والتمويل.
 -إدارة الأعمال مع نظم المعلومات.
 -إدارة الأعمال مع القيادة.  


-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 46 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021. بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (الجامعات الأوروبية فى مصر) لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتى (لندن ووسط لانكشاير) داخل جمهورية مصر العربية.

 


 

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