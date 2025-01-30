السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة بشأن أراضي الدولة الخاصة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 مكرر (ج)، الصادر في 27 يناير 2025، 3 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة لإستخدامها في بعض المشروعات.

جاءت تلك القرارات كالتالي:

- قرار رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 2025، بشأن تخصيص 3 مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح ثلاث محافظات (أسيوط وقنا والأقصر) لإقامة جبانات للمسلمين والمسيحيين.



- قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2025، بشأن تخصيص مساحة 52.5 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية محافظة جنوب سيناء، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لإقامة ميناء طابا البحري.



- قرار رئيس الجمهورية رقم 37 لسنة 2025، بشأن تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.

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