يجهل الكثير من الناس فضل الدعاء بين الأذان والإقامة ولا يعرفون ما هو وقت الدعاء بين الإقامة، برغم أنه من الثابت شرعا أن الدعاء بين الأذان والإقامة من الأدعية المستجابة، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء بين الأذان والإقامة للرزق

دعاء بين الأذان والإقامة للرزق لا يرد

فضل الدعاء بين الأذان والإقامة وماذا كان يفعل الرسول؟

ورد في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن خزيمة وصححه الألباني والأعظمي.: “الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة”.

وفي لفظ لأحمد: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ويؤيد هذا ما ورد عن أبي أمامة أن رسول الله قال: إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. روه أبو عوانة والحاكم في المستدرك وصححه الألباني.

وقد جاء في تحفة الأحوذي عند شرح حديث: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ما نصه: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة بل يقبل ويستجاب، وفي بعض روايات أنس: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. ذكره السيوطي في الجامع الصغير. ولفط الدعاء بإطلاق شامل لكل ولا بد من تقييده بما في الأحاديث الأخرى من أنه ما لم يكن دعاء بإثم أو قطعية رحم..

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: الحديث يدل على قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة، وهو مقيد بما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم كما في الأحاديث الصحيحة.

والأفضل للمسلم إذا سمع الأذان أن يقول مثلما يقول المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الأمر بذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ثم يشرع له كذلك أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة لحديث: بين كل أذانين صلاة. أخرجه البخاري والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة كما في فتح الباري.

ويشرع له كذلك أن يجتهد في الدعاء لأن هذا الوقت من أوقات الإجابة كما قدمنا في حديث الترمذي، فإن دعا ثم صلى فلا بأس وإن صلى الركعتين ثم اجتهد في الدعاء فلا بأس، وإن صلت المسلمة في بيتها الركعتين أو الفريضة ودعت فلا بأس. وأما الرجال فيتعين عليهم أن يصلوا بالمسجد إن قدروا لما في الحديث: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر، قال يا رسول الله وما العذر؟ قال خوف أو مرض. رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قال الألباني.

وفي الصحيح من حديث أنس وغيره كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كان بلال كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين أذانه وإقامته حتى يتسع لركعتين، فكان من الصحابة من يصلي بين الأذانين ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم وقال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. مخافة أن تتخذ سنة. فإذا كان المؤذن يفرق بين الأذانين مقدار ذلك فهذه الصلاة حسنة.

دعاء بين الأذان والإقامة للرزق لا يرد

دعاء بين الأذان والإقامة للرزق

• يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.

• اللّهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق رزقك من غيرك، وأستعطف شرار خلقك، وأبُتلَى بحمد مَن أعطاني، وأُفتن بذمّ من منعني، وأنت مِن وراء ذلك كله ولىُّ الإجابة والمنع.

• اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنّك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك.

• اللّهم صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.

• اللّهم ربّ السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته اللّهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر.

• اللّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين، اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

• اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

• اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.

• اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللّهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان مَن قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدي عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنّك على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل والحبل منّا.

• اللّهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كلّ شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزّته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لمُلكه.

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