رسميًا، الأزهر يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2025 الدور الأول

أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية عن موعد نشر نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 الدور الأول، وذلك بعد انتهاء اعمال الامتحانات والتصحيح.

وأوضحت بوابة الأزهر الإلكترونية عبر رابط خاص عن ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الدور الأول الأسبوع المقبل، وذلك من خلال هذا الرابط

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة بكل سهولة لعام 2025 للفصل الدراسي الأول، فور إعلانها رسميا، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول لموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا)

2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2025.

4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

وتتوزع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 على النحو التالي:

مادة أصول الدين من 100 درجة.

مادة اللغة العربية من 100 درجة.

مادة الرياضيات من 60 درجة.

مادة الفقه من 50 درجة.

مادة القرآن الكريم من 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

مادة العلوم من 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية من 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية من 20 درجة

بذلك يكون المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 2025، 490 درجة، على أن يتم توزيع مجموع كل ترم بواقع 245 درجة.

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