الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رسميًا، الأزهر يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2025 الدور الأول

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو

أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية عن موعد نشر نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 الدور الأول، وذلك بعد انتهاء اعمال الامتحانات والتصحيح.

وأوضحت بوابة الأزهر الإلكترونية عبر رابط خاص عن ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الدور الأول الأسبوع المقبل، وذلك من خلال هذا الرابط 

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة بكل سهولة لعام 2025 للفصل الدراسي الأول، فور إعلانها رسميا، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول لموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا)
2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.
3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2025.
4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.
5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.
6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

وتتوزع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 على النحو التالي:

 

مادة أصول الدين من 100 درجة.
مادة اللغة العربية من 100 درجة.
مادة الرياضيات من 60 درجة.
مادة الفقه من 50 درجة.
مادة القرآن الكريم من 40 درجة.
مادة الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.
مادة العلوم من 40 درجة.
مادة اللغة الأجنبية من 40 درجة.
مادة الثقافة الإسلامية من 20 درجة
بذلك يكون المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 2025، 490 درجة، على أن يتم توزيع مجموع كل ترم بواقع 245 درجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوابة الازهر الالكترونية بوابة الأزهر نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية2025 رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2025 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية برقم الجلوس

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس، رابط سريع

برقم الجلوس، الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية وموعد إعلانها

موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025، بالاسم والرابط الرسمي

وفد "المعاهد الأزهرية" يتفقد اختبارات مسابقة شيخ الأزهر للقرأن الكريم بكفر الشيخ
ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

كولر يستفسر مجددًا عن ملف تجديد زيزو مع الزمالك

بعد عرض الزمالك، كولر يصدم محمد شريف

غزل المحلة يوجه الشكر لشوقي غريب

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس، رابط سريع

منوعات

المزيد

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بمواجهة تحديات وصعوبات

معنى مبثوثة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية