قبل ساعات من المباراة، جماهير أهلي جدة أمام ملعب مباراة السد القطري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجماهير فريق النادي الأهلي السعودي، أمام ملعب جاسم بن حمد بالدوحة استعدادا للمواجهة الصعبة أمام نظيره السد القطري اليوم الإثنين، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا موسم 2024-25.

🎙️ المعلق فارس عوض:



هذه طريقتهم، هذا عشقهم، هذا ناديهم، هذا أهليهم، يا للأهلي الذي يحبونه، والذي ينتظرونه، يا للأهلي الذي يأتون خلفه ومعه في كل توقيت.. عبر الزمان سيبقون معه 😍



اليوم يوم الأهلي.. منصورين باذن الله 💚#الأهلي_السد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/eXhwDUzKIM — خليفة (@IVR6) February 3, 2025

موعد مباراة الأهلي والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة

وتقام مباراة الأهلي والسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-25، اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والسد القطري في أبطال آسيا



يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والسد القطري مباشر في أبطال آسيا 2024 عن طريق شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبخاصة قناة beIN Sports AFC 1 HD.



بالإضافة إلى إنه بالإمكان مشاهدة مباراة السد والأهلي السعودي مباشر عبر شاشة قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 الإماراتية، وقناة Alkass Nine HD القطرية، وقناة الرابعة العراقية، وأخيرًا قناة SSC1 HD السعودية.

تشكيل الأهلي السعودي ضد السد



حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سعد بالعبيد، روجيرو إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسيه، جابري فيجا

خط الهجوم: جالينو، إيفان توني، رياض محرز

تشكيل السد المتوقع أمام الأهلي



حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: يوسف عطال، بيدرو ميجيل، طارق سلمان، باولو أوتافيو.

خط الوسط: محمد كامارا، جويليرمي، دوس سانتوس، مصطفى مشعل.

خط الهجوم: حسن الهيدوس، يوسف عبد الرازق، أكرم عفيف.

ويسعى نادي السد القطري خلال خوض مباراة الأهلي السعودي المرتقبة، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، بالإضافة إلى التعويل على نجمه المتألق أكرم عفيف.

وسبق أن فاز الأهلي السعودي على منافسه برسبوليس الإيراني بهدف دون مقابل، أحرزه الإيفواري فرانك كيسيه، ضمن منافسات الجولة الأولى، ثم فاز الراقي على مضيفه الوصل الإماراتي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية.



فيما تفوق الملكي السعودي على مضيفه الريان القطري بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثالثة، ثم اكتسح رفقاء رياض محرز فريق الشرطة العراقي بخماسية مقابل هدف.

وفي الجولة الخامسة حسم الأهلي السعودي القمة أمام العين الإماراتي بنتيجة 2-1، بينما سقط الراقي في فخ التعادل الإيجابي أمام استقلال طهران الإيراني بهدفين لكل فريق.

وسبق أن تعادل فريق السد القطري أمام منافسه العين الإماراتي بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الافتتاحية، ثم فاز الزعيم على استقلال طهران الإيراني بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

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