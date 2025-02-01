السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

نابولي الإيطالي يحسم صفقة نجم أهلي جدة

ماكسيمين
ماكسيمين

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي نابولي توصل إلى اتفاق نهائي مع الأهلي السعودي بخصوص مهاجمه الفرنسي ألان سانت ماكسيمين.

نجم الأهلي إلى نابولي 

وقالت صحيفة ريليفو: إن نادي الجنوب الإيطالي اتفق مع النادي السعودي على التعاقد مع سانت ماكسيمين.

وكان الأهلي السعودي قد أعار المهاجم الفرنسي ألان سانت ماكسيمين إلى فنربخشة التركي في فترة الانتقالات الماضية.

وأضافت أن نابولي يناقش مع فنربخشة التركي إلغاء إعارة الفرنسي، من أجل انضمامه في أسرع وقت بغية تعزيز خط هجوم الفريق.

وتابعت: "كل شيء متفق عليه بين نابولي وماكسيمين، حتى فيما يتعلق بحقوق الصور".

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