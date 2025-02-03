قصر الأميرة خديجة يستضيف معرضا للحرف اليدوية

تنظم مكتبة الإسكندرية معرضًا للحرف اليدوية تحت عنوان "يدوي"، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر قصر الأميرة خديجة بحلوان التابع لقطاع التواصل الثقافي .

يفتتح المعرض الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والمعرض مخصص لعرض منتجات الحرف والفنون اليدوية المصرية، ويُشارك فيه ما يزيد على 60 فنانا من شباب الفنانين، يقدمون أكثر من 15 حرفة من الحرف التقليدية الأصيلة ومنها: الخيامية، وصناعة الجلود، والحلى، والمكرمية، والخرز، والتطريز، والرسم بالمسمار، وصناعة العرائس، والتشكيل بالخشب، وغيرها.

يصاحب المعرض برنامج فعاليات يتضمن عددًا من الندوات التعريفية بالحرف والفنون التقليدية، ومحاضرات عن أسس ومبادئ التسويق وندوة عن المشورة المهنية يقدمها متخصصين في مجال إدارة الأعمال

كما سيتم تنفيذ مجموعة ورش حية تعريفية بالفنون المصرية الأصيلة للكبار والأطفال وذلك على مدار يومي الخميس والجمعة 6 و7 فبراير 2025.

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