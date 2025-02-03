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اقتصاد

أحمد السباعى: نمو صادرات الدقيق المصرية لـ 464 مليون دولار

المهندس احمد السباعى
المهندس احمد السباعى

كشف المهندس أحمد السباعي،  عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية،أن صادرات مصر من الدقيق والجريش حققت نموًا بنسبة 11% خلال 2024، لتصل إلى 464 مليون دولار منها 450 مليون دولار دقيق، مما يعكس ارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا.

واشار الى اهمية ضخ   استثمارات جديدة في قطاع الطحن والتعبئة لرفع جودة الإنتاج، تماشيًا مع أحدث المعايير الدولية، مع التركيز على تطوير خطوط الإنتاج وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية لتلبية احتياجات الأسواق المتنوعة.

 

خطط مستقبلية للتوسع والنمو

 ولفت الى اهمية  تنفيذ المصدرين الى خطط توسعية للنمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع التركيز على تحسين الجودة وتعزيز تنافسية منتجاتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة العائدات التصديرية للقطاع.

 

وأوضح ان قطاع الصناعات الغذائية  يعد من أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، حيث تبلغ قيمة استثماراته 500 مليار جنيه، ويدعم أكثر من 7 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى مساهمته بـ14% من إجمالي الصادرات المصرية  لافتا الى ان صادرات الصناعات الغذائية بلغت  6.1 مليار دولار خلال عام 2024، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023.

 

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المجلس التصديري للصناعات الغذائية صادرات مصر من الدقيق الدقيق

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