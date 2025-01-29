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رياضة

بعد التوقيع للأهلي، تريزيجيه ينقذ الريان القطري أمام الغرافة

تريزيجيه، فيتو
تريزيجيه، فيتو

قاد محمود حسن تريزيجيه فريقه الريان للتعادل مع الغرافة 2-2 في إطار منافسات دوري نجوم قطر اليوم الأربعاء.

تعادل الغرافة والريان

وتقدم الغرافة عن طريق الإسباني خوسيلو في الدقيقة 5 من عمر المباراة، وتعادل الريان عن طريق آدم باريرو في الدقيقة 14 بعد متابعة تسديدة تريزيجيه على المرمى ثم تقدم الغرافة مرة أخرى عن طريق عمرو عبد الفتاح علي سراج في الدقيقة 55، وتعادل الريان مجددًا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 90+2 من ركلة جزاء نفذها باتقان روجر جيديس حصل عليها  تريزيجيه خلال اللقاء.

بهذا التعادل رفع الغرافة نتيجة للنقطة 28 في المركز الثاني بفارق نقطة عن الدحيل المتصدر، كما رفع الريان رصيده للنقطة 18 في المركز السادس من جدول الترتيب.

وكان تريزيجيه قد وقع لنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل وبعد انتهاء إعارته لنادي الريان القطري.

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الريان القطر الريان الإسباني خوسيلو محمود حسن تريزيجيه نادي الريان القطري نادي الريان

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