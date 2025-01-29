بعد التوقيع للأهلي، تريزيجيه ينقذ الريان القطري أمام الغرافة

قاد محمود حسن تريزيجيه فريقه الريان للتعادل مع الغرافة 2-2 في إطار منافسات دوري نجوم قطر اليوم الأربعاء.

تعادل الغرافة والريان

وتقدم الغرافة عن طريق الإسباني خوسيلو في الدقيقة 5 من عمر المباراة، وتعادل الريان عن طريق آدم باريرو في الدقيقة 14 بعد متابعة تسديدة تريزيجيه على المرمى ثم تقدم الغرافة مرة أخرى عن طريق عمرو عبد الفتاح علي سراج في الدقيقة 55، وتعادل الريان مجددًا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 90+2 من ركلة جزاء نفذها باتقان روجر جيديس حصل عليها تريزيجيه خلال اللقاء.

بهذا التعادل رفع الغرافة نتيجة للنقطة 28 في المركز الثاني بفارق نقطة عن الدحيل المتصدر، كما رفع الريان رصيده للنقطة 18 في المركز السادس من جدول الترتيب.

وكان تريزيجيه قد وقع لنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل وبعد انتهاء إعارته لنادي الريان القطري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.