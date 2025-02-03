رئيس مجلس الشيوخ يعلق على دور الحكومة فى ملف حقوق الإنسان

حرص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على توجيه الشكر، للحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية، على جهودهم فى عرض ملف حقوق الإنسان خلال الفعاليات الدولية وآخرها اجتماعات جنيف.

تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى طلب مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

توضيح تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر

وأكد رئيس الشيوخ، أن المجلس يتابع أداء الحكومة في هذا الشأن بمنتهى الفخر للجهد الذي يتم بذله في هذا الخصوص وتوضيح تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر.

وجاء ذلك تعقيبا على حديث عدد من الأعضاء، الذين أشادوا بجهود الحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية، فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، في ضوء المراجعات التي تمت في جنيف، وذلك من خلال الإعداد والمحتوى والعرض الجيد للملف.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وبدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

البحث العلمي والتطوير التكنولوجي محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة

وأكد النائب أثناء استعراض طلب المناقشة العامة، أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وأشار إلى أنه تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.

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