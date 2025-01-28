البحث العلمي تنظم مؤتمر “النهوض بالبحث والابتكار التعاوني في منطقة البحر المتوسط"

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تنظيم مؤتمر بعنوان “النهوض بالبحث والابتكار التعاوني في منطقة البحر المتوسط”، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٤ فبراير ٢٠٢٥.

ويأتي الإعلان عن المؤتمر في إطار دعم التعاون العلمي الدولي وأنشطة أكاديمية البحث العلمي لدعم التعاون مع بيوت الخبرة الدولية ورفع الوعي عن الفرص المتاحة، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ومؤسسة التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا (COST)، وهي إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية بتنسيق ودعم وتمويل الشبكات العلمية والابتكارية.

يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز مشاركة الباحثين المصريين في البرامج الأوروبية وزيادة الوعي بالفرص التمويلية الدولية المختلفة، بما في ذلك برامج “هورايزون” (Horizon Europe)، و”بريما” (PRIMA) المعنى بالزراعة والغذاء والمياه، و”نيكست ميد” (NEXT MED) الذي يركز على التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والتعليم.



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