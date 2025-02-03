الإثنين 03 فبراير 2025
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خارج الحدود

انطلاق الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث تداعيات قرار الكنيست بحظر الأونروا

اجتماع المندوبين،
اجتماع المندوبين، فيتو

انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة اليمن “رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة وذلك بناء على طلب الأردن وبتنسيق مع مصر ودولة فلسطين، وتأييد عدد من الدول العربية”.

قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة الغوث الأونروا

ويناقش الإجتماع بحث تداعيات تطبيق قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة الغوث “الأونروا”  في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.

الإجتماع غير العادي لمندوبي الدول الأعضاء بمقر الأمانة العامة في القاهرة

ويعقد الاجتماع غير العادي لمندوبي الدول الأعضاء بمقر الأمانة العامة في القاهرة، بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، وبحضور كبار مساعدي الأمين العام بالجامعة العربية.

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بيان ثلاثي أوروبي يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم حظر نشاط الأونروا

الموقف العربي الرافض للإجراءات الإسرائيلية الباطلة

ومن المقرر أن يصدر المجلس قرار في ختام أعماله يعبر عن الموقف العربي الرافض للإجراءات الإسرائيلية الباطلة ضد وكالة الغوث الأونروا.

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الجامعة العربية فلسطين الأونروا غزة مصر وقطر

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