122 مليون جنيه تكلفة وصلات وشبكات مياه شرب وصرف وصحى في سوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن مؤسسات المجتمع المدنى دفعت بتمويل بقيمة 122 مليون جنيه لتنفيذ وصلات مياه شرب وصرف صحى وشبكات مياه شرب ودق آبار مياه ارتوازية لخدمة 133 ألف أسرة مستفيدة بمحافظة سوهاج.



122 مليون لتنفيذ وصلات وشبكات مياه شرب وصرف وصحى بتمويل مؤسسات المجتمع المدنى

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن مؤسسات المجتمع المدنى والتى يبلغ عددها 49 جمعية خيرية قامت بتنفيذ شبكات مياه شرب بطول 205 كيلو مترات ودق 18 بئر ارتوازى بطاقة تصميمية تبلغ 18 ألف متر مكعب لكل يوم هذا، بالإضافة إلى تنفيذ 8900 وصلات مياه شرب وصرف صحى بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية والتى تتوافر بها عدة شروط منها ألا تزيد مساحة العقار عن 150 متر وألا يكون النشاط غير المنزلي ولا يزيد قطر الوصلة عن 1 بوصة وألا يكون للمستفيد أى اشتراك آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.