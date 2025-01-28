الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

122 مليون جنيه تكلفة وصلات وشبكات مياه شرب وصرف وصحى في سوهاج

جانب من العمل
جانب من العمل

 أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن مؤسسات المجتمع المدنى دفعت بتمويل بقيمة 122 مليون جنيه لتنفيذ وصلات مياه شرب وصرف صحى وشبكات مياه شرب ودق آبار مياه ارتوازية لخدمة 133 ألف أسرة مستفيدة بمحافظة سوهاج.
 

122 مليون لتنفيذ وصلات وشبكات مياه شرب وصرف وصحى بتمويل مؤسسات المجتمع المدنى 

 وأوضح رئيس مياه سوهاج أن مؤسسات المجتمع المدنى والتى يبلغ عددها 49 جمعية خيرية قامت بتنفيذ شبكات مياه شرب بطول 205 كيلو مترات ودق 18 بئر ارتوازى بطاقة تصميمية تبلغ 18 ألف متر مكعب لكل يوم هذا، بالإضافة إلى تنفيذ 8900 وصلات مياه شرب وصرف صحى بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية  والتى تتوافر بها عدة شروط منها ألا تزيد مساحة العقار عن 150  متر وألا يكون النشاط غير المنزلي ولا يزيد قطر الوصلة عن 1 بوصة وألا يكون للمستفيد أى اشتراك آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج شركة مياه الشرب والصرف الصحى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يفتتح الحدائق العامة بميدان الثقافة بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميل

حريق يلتهم سيارة نقل محملة بالقطن بالرشايدة في سوهاج (صور)

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في سوهاج

ضبط مزارع أصاب ربة منزل بطلق ناري في سوهاج
ads

الأكثر قراءة

1652 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية، ضوابط إعلان الخصوم بالإجراءات الجنائية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 مقابل الجنيه

محاولات أخيرة من الأهلي لإنقاذ صفقة بن شرقي

أخبار مصر: مادة خطرة تجبر كوكاكولا على سحب منتجها، مأساة فنانة شهيرة بسبب إصابتها بالسكر، أحداث مسلسل 100 وش تحدث في الفيوم

الأهلي يكثف تحركاته لحسم صفقة كوتيسا

جامعة عين شمس تعلن التكفل بالمصروفات الدراسية لطلاب المنح بشروط

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

منوعات

المزيد

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إصابة مغنية أمريكية بمرض ترقق العظام بعد حقنة لإنقاص الوزن

ماسك يتوقع انقراض أوروبا وآسيا ويكشف عن سبب خطير

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28- 1 - 2025

تحذير إلى سكان القاهرة، بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالفرج القريب وزوال الهموم

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية