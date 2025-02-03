النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة ببولاق أبوالعلا

انتدبت نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بإحدى العقارات بشارع الفطير بمنطقة بولاق أبو العلا، مما أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق.

وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق شقة سكنية ببولاق أبو العلا

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بإحدى العقارات بشارع الفطير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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