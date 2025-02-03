تفاصيل مكالمة وزير الخارجية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا مع "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي مساء أمس الأحد في إطار التشاور والتنسيق المتواصل بين مصر والاتحاد الاوروبى.

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والممثلة العليا للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبى والحرص المتبادل على تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، معربًا عن تطلعه لمواصلة الممثلة العليا دعمها للشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، وتمرير الشريحة الثانية من الحزمة المالية بقيمة ٤ مليار يورو.



واستعرض عبد العاطي الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة فى ظل تحديات جيو سياسية جسيمة بالإقليم، وأطلع المسئولة الأوروبية على آخر مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أهمية استدامة الاتفاق وتثبيته وتنفيذ مراحله الثلاث، وضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه واحترام حقه في تقرير المصير.



وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية اكد أيضا على أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بوتيرة مكثفة ومتسارعة على نحو يلبى احتياجات سكان القطاع فى ظل الظروف الإنسانية الكارثية التى يعانى منها.

ودعا وزير الخارجية المسئولة الأوروبية إلى مواصلة دعم الجهد الإنساني من الاتحاد الأوروبي لقطاع غزة من خلال مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية، فضلا عن التعاون لبدء مشروعات وبرامج للتعافى المبكر واعادة الإعمار، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم فى القطاع، مشددا على محورية دور الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الاتحاد يعد أكبر طرف مانح للسلطة الوطنية الفلسطينية.

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