جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة تنموية شاملة بحلايب وشلاتين وأبو رماد

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن تنظيم الجامعة لقافلة تنموية شاملة لمنطقة حلايب وشلاتين، أبو رماد، أبرق وجبل علبة وذلك بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير الجارى، ويشارك فى القافلة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من عمداء ووكلاء الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس من كليات الطب، الطب البيطري، طب الفم والأسنان، الآداب، التمريض، وفريق من الجهاز الإداري والفنيين.

توقيع الكشف الطبي بقنا

وأشار "عكاوي" إلى أن القافلة الطبية تضم عدة تخصصات في أقسام (الباطنة، الصدر، الجهاز الهضمي والكبد، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، نساء وتوليد، جلدية، جراحة أوعية دموية، جراحة تجميل، عظام، تخدير وعناية مركزة، طب الفم والأسنان)، بالإضافة إلى فريق من الصيادلة والتمريض، حيث سيتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية لأهالينا في حلايب وشلاتين وأبورماد بالمجان تمامًا.

وأضاف الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة تتضمن كذلك تقديم المساعدات العينية، قوافل طبية بيطرية،، بالإضافة إلى ندوات توعوية تقدمها كلية التمريض.

وذلك في إطار دور جامعة جامعة جنوب الوادي في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة واتساقا مع توجهات القيادة السياسية وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تصبح الجامعات حاضنة للمجتمعات المحيطة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة فى بناء الإنسان المصري.

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