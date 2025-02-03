الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة تنموية شاملة بحلايب وشلاتين وأبو رماد

الدكتور احمد عكاوى
الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن تنظيم الجامعة لقافلة تنموية  شاملة لمنطقة حلايب وشلاتين، أبو رماد، أبرق وجبل علبة وذلك بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 4  إلى 7 فبراير الجارى، ويشارك فى القافلة  الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد سعيد عبدالله  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من عمداء ووكلاء الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس من كليات الطب، الطب البيطري، طب الفم والأسنان، الآداب، التمريض، وفريق من الجهاز الإداري والفنيين.

توقيع الكشف الطبي بقنا

وأشار "عكاوي" إلى أن القافلة الطبية تضم عدة  تخصصات في أقسام (الباطنة، الصدر، الجهاز الهضمي والكبد، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، نساء وتوليد، جلدية، جراحة أوعية دموية، جراحة تجميل، عظام، تخدير وعناية مركزة، طب الفم والأسنان)، بالإضافة إلى فريق من الصيادلة والتمريض، حيث سيتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية لأهالينا في حلايب وشلاتين وأبورماد بالمجان تمامًا.

وأضاف الدكتور محمد سعيد عبد الله  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أن القافلة تتضمن كذلك تقديم المساعدات العينية، قوافل طبية بيطرية،، بالإضافة إلى ندوات  توعوية تقدمها كلية التمريض.

وذلك في إطار دور جامعة جامعة جنوب الوادي في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة واتساقا مع توجهات القيادة السياسية وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تصبح الجامعات حاضنة للمجتمعات المحيطة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة فى بناء الإنسان المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جامعة جنوب الوادي خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة جنوب الوادي محافظة البحر الاحمر

مواد متعلقة

من القماش والأكياس، أسعار زينة رمضان في قنا (فيديو)

محافظ قنا يُطلق إشارة بدء موسم عصير القصب بمصنع سكر نجع حمادي

باستثمارات 240 مليون جنيه، محافظ قنا يضع حجر الأساس لمحطة رفع الصرف الصحي بمدينة الأمل

نائب محافظ قنا يتابع إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، 3340 جنيها لهذا العيار

أول تعليق من كانييه ويست على ظهور زوجته عارية في حفل جرامي

الإسكان تعلن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب للبيع بمدينة العبور

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة في قانون العمل

الملاذ الآمن، ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

الشرع يغادر السعودية في ختام أول محطة خارجية له

منوعات

المزيد

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق شارع الأهرام بالجيزة لمدة 6 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

«فسوف تعلمون من يأتيه العذاب»، الشعراوي يوضح ثقة سيدنا نوح في الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية